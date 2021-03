Johnny Depp sería Homero Addams en serie de Merlina

Peticiones a través de redes sociales han sonado en las últimas semanas y según medios estadounidenses, la insistencia podría haber llegado a oídos de Tim Burton, gran amigo de Depp y con quien ha trabajado en distintas ocasiones.

Tim Burton podría estar considerando a Johnny Depp para interpretar a Homero Addams / TOSHIFUMI KITAMURA / Getty Images

Según el sitio We Got This Covered, Tim Burton, como productor ejecutivo de la serie y posible director de algunos capítulos, estaría muy interesado en Depp como Homero Addams y a pesar de los pleitos legales en los que se encuentra, existe una posibilidad de que regrese.

A pesar de la emoción que esto puede causar, hay que aclarar que es poco probable pues aunque Burton es uno de los principales inversionistas de la serie, Netflix tendría la última palabra y posiblemente no se atrevería a contratar a Depp mientras continúe en la polémica con Amber Heard. Tal como ocurrió con el retiro de Depp para la siguiente película de "Animales Fantásticos" donde tuvieron que reemplazarlo por el actor Mads Mikkelsen.