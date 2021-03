"La Niñera" regresa con un musical

Una de las series más icónicas de los 90 esta a punto de regresar, pero esta vez directo a Broadway. Se trata de “La Niñera” la historia de una mujer que se convierte en niñera de tres niños de clase alta en la ciudad de Nueva York con quien se divierte y al mismo tiempo le saca fuertes risas al televidente, se convertirá en un musical.

Fue su protagonista, Fran Drescher quien se encargó de anunciar el regreso de la comedia de tv, la cual tendrá una adaptación musical de su historia, y así lo anunció en su cuenta de Instagram, la actriz, productora y activista: “La niñera vuelve como musical de Broadway”, escribió junto a una fotografía con parte del elenco original.

TE RECOMENDAMOS: Johnny Depp sería Homero Addams en serie de Merlina



Además, Fran reveló durante una entrevista que aunque ella no será la protagonista, formará parte del equipo de producción, el cual estará dirigido por Marc Bruni, y producido por Brian y Scott Zeilinger, conocidos por sus grandes musicales de “Mean Girls” y “Dear Evan Hansen” y agregó que será musicalizada por Rachel Bloom, quién es cocreadora, compositora y protagonista de la serie musical “Crazy ExGirlfriend”. Todo esto con el fin de que se mantenga la historia original y no se pierda ningún detalle de su esencia.

“Estamos muy emocionados de trabajar en el musical de Broadway ‘The Nanny’. Estamos igualmente entusiasmados de que Rachel Bloom, de gran talento, escribirá la letra y la música con el fantástico Adam Schlesinger, y que tenga la brillante dirección de Marc Bruni”, expresó Drescher.