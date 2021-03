Conoce el rostro de La Reinota, la joven que aventó de vuelta el gas al Palacio Nacional

A las mujeres nadie las detiene, pues su fuerza y valentía una vez más fue mostrada en las redes sociales. En un video que tan pronto salió se hizo viral, se puede ver como un dispositivo de gas cae cerca de una congregación de mujeres que exigían justicia al frente de las puertas de Palacio Nacional durante la marcha del 8M.

Mientras todas corren buscando protección, se observa como una joven de cabello verde se acerca sin miedo al dispositivo y lo toma para lanzarlo de vuelta por donde vino.

Entre gritos y aplausos la acción de esta chica fue reconocida por sus compañeras y después de que terminara la macha muchas se comenzaron a preguntar quien era aquella mujer que había tenido el coraje de defender a su tribu.

¿Su nombre? Lila Cizas, a quien ya se le conoce como “La Reinota” por haber tenido el valor de tomar el dispositivo y demostrarle a sus hermanas que no debían tener miedo, sobre todo porque luchaban por una causa justa y ante todo por la igualdad de género.

Hermanas! Que diver ha sido el día de hoy

Hice paro y traté d no interactuar pero de verdad mi corazón se llena con todos los comentarios que he visto

Mi prometido estaba muy tenso por los comentarios gordofobicos y el hate a mi condición física pero la verdad ✨✨✨MeValen✨✨ pic.twitter.com/8Q2N0ENCys — LaReinota (@LilaCizas) March 10, 2021

Cientos de mujeres comenzaron a dejar comentarios en el video que se hizo viral y de entre todos, el que más destacó fue una pregunta: “¿Quién es esta reina, guerrera, madre de ovarios, vencedora del miedo, amazona azteca y por qué aún no es mi amiga?".

A pesar del apoyo que recibió hubo muchas opiniones divididas, pues en diversos mensajes lejos de apoyarla por su valentía, la criticaron por su apariencia física, en especial por su peso.

Sin importar lo que se siguiera generando en torno al peso de Lila, muchas mujeres siguieron mostrando su admiración luego de lo que hizo en la plan del Zócalo, dejándole comentarios como: "Yo no vi ninguna de tus condiciones físicas, sólo vi a una mujer sumamente valiente, arriesgándose por sus hermanas. Gracias por ser una chingona”.

“Recuerda siempre: hasta un pequeño grano de arroz puede inclinar la balanza". Hiciste algo grande y todo ayuda a los demás. Saludos, hermana"; "Guerrera azteca, amazona, comandanta suprema, gran chiricagua, wonder woman, street fighter, morra number one, jefa de grupo, feminista de nivel cancha, no de espectadora".

Por su parte, Lila mostró agradecimiento por los comentarios que recibió de cientos de mujeres, y respecto a los mensajes negativos, ella los tomó con el mismo valor como cuando puso en su mano esa bomba de gas para poner a salvo a las mujeres a las que acompañaba en la marcha del 8M.

"Me di cuenta que no podía quedarme en casa. Agarré 200 pesos pa'l taxi, le di un beso a mi prometido y a mi perro y fui a cuidar a mis hermanas. Un poquito, pero en mi vida representa un buen", dijo Lila en su cuenta de Twitter.