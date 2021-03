Hombres que ayudan con los deberes de la casa son más atractivos para las mujeres

Sabemos que en alguna etapa de la vida odiamos lavar los trastes, preferimos hacer otras tareas del hogar que enjabonarnos las manos y quitar la comida de los platos, sin embargo, muchos beneficios se han encontrado al realizar esta actividad, o al menos así lo demostró un estudio que realizaron unos sociólogos de la Universidad de Riverside, de California, en donde se llegó a la conclusión de que mientras más tareas de limpieza realice un hombre en el hogar, más atractivos y deseables se hacen para las mujeres.

Además de lo anterior, el efecto que puede provocar en ti el lavar los platos también está relacionado con la relajación, pues eso es lo que sientes cuando el agua te cae en las manos y tienes contacto con el jabón, asimismo, en la investigación de los sociólogos se asegura que con esta actividad se puede extender un par de años la vida de las personas.

Por si pensabas que este dato tenía poca relevancia, te contamos que el estudio realizado en la Universidad de Riverside está respaldado pon la organización estadounidense Council of Contemporary Families, que asegura que los hombres que comparten con su pareja las tareas del hogar tienen una vida íntima más satisfactoria.

Cabe señalar que el machismo que aún se vive en algunas parte del país ha provocado que a los hombres se les mire mal e incluso se diga que pierden la masculinidad cuando ayudan con las labores del hogar, sobre todo en actividades sencillas como son lavar platos, trapear y barrer la casa o doblar la ropa.

Pero todo lo contrario pasa cuando el hombre toma la iniciativa de ayudar a su pareja, ya que se ven más atractivos al preparan el desayuno, al usar el mandil mientras barren o contonean sus caderas al ritmo de la música para trapear.

Así que si tu novio o esposo tiene esta cualidad no eres afortunada, simplemente has logrado que se responsabilice por una tarea que también le corresponde. Así que no lo pienses dos veces y regálale un kit de limpieza para que mantenga el hábito.

