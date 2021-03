¡Irreconocible!: Camilo se quita el bigote y su apariencia se hace viral en redes

El cantante Camilo dejó en shock a sus seguidores al mostrar una imagen en la que se deshizo del rasgo que más caracteriza su aspecto, su cómico y clásico bigote, y por el que terminó luciendo totalmente diferente y mucho más joven de lo que es.

La curiosa situación ocurrió durante la visita del cantante al programa El Hormiguero 3.0, en donde Camilo, junto al conductor del programa Pablo Motos se atrevieron a grabar un video de TikTok con el objetivo de probar un filtro el cual quitaba el vello facial, y los resultados fueron bastante graciosos.

El cantante no pudo evitar mostrar la sorpresa al ver como lucía “Ohh. ¡Jesucristo, es horroroso!”, y aseguró que no le gustaba para nada como se veía, mientras que Pablo no dudo en expresarle al cantante su punto de vista: “Pareces de 13 años”.

De inmediato, las imágenes se hicieron virales y la opinión de sus seguidores se dividió, pues mientras unos aseguran que parece un niño y les encanta su nuevo look, otros más prefieren verlo con el clásico bigote que ha marcado tendencia. Al final, tanto el presentador como Camilo aseguraron que esta era la razón por la que usaban barba, dejando claro que habrá bigote y barba para rato.

Camilo confesó que eliminó una frase de la canción 'Ropa Cara' pues involucraba a su suegro, Ricardo Montaner

El colombiano confesó durante la transmisión de “LOS40 Stage” que decidió eliminar un verso de “Ropa Cara”, pues dejaba al descubierto su prenda más valiosa: "El final decía: 'Y los únicos Balenciaga que tengo me los regaló mi suegro'. Es la verdad, pero no podía echarle al charco en mi canción".

