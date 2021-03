Fans de BTS declaran la "guerra" a los Grammys

La tristeza y desilusión inundo al fandom ARMY luego de que se anunciara que BTS, no pudiera conseguir el ansiado premio a Mejor performance dúo/grupo pop durante la ceremonia de los Grammy 2021, en donde sus seguidores no pudieron ocultar su molestia y acusaron a la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de xenofobia.

Y es que, inmediatamente después de conocer los ganadores, el fandom mostró su respaldo absoluto a la agrupación e inundaron las redes con mensajes de apoyo a la banda, y en algunos post, incluso llegaron a declarar la guerra a la ceremonia.

Acto de xenofobia

Las publicaciones sobre la molestia de los seguidores se viralizaron, al grado de convertir en tendencia los hashtags #LightItUpBTS y #BTSOurGreatestPrize. Previsibles, irrelevantes, desprestigiados fueron son algunos de los adjetivos que los seguidores utilizaron para calificar a la entrega de premios, y en la mayoría de los post se podía leer "BTS no perdió los Grammy, los Grammy perdieron a BTS", “Era obvio, un artista estadounidense vs un asiático. Si Estados Unidos no puede ser más racista y xenofobo e ignorante”, afirmaron muchas de ellas. Con esto, aseguraron que los votantes en los premios no tomaron en cuenta a la agrupación por ser extranjeros.

Artistas los respaldan Pero la situación no solo quedo en manos de ARMY, pues algunos artistas expresaron su inconformidad, y aseguraron que el premio era de BTS, y no de Ariana Grande y Lady Gaga. Jessica Agombar , una de las compositoras de “Dynamite” dedicó un mensaje en Twitter: “Estoy más que orgullosa de todo lo que ‘Dynamite’ ha logrado” , escribió la artista.

, una de las compositoras de “Dynamite” dedicó un mensaje en Twitter: , escribió la artista. El violinista Richard O´Neill expresó su orgullo por la agrupación, asegurando que su trayectoria les ha brindado cosas mucho más importantes que un premio: “Ya ganaron el premio, el premio del amor del público, que ninguna ceremonia de premios puede duplicar” .

expresó su orgullo por la agrupación, asegurando que su trayectoria les ha brindado cosas mucho más importantes que un premio: . Artículos de medios como Discourse Journals y revista Esquire dejaron claro que fueron los Grammy quienes necesitaron a BTS, pues fue una estrategia para captar la atención de uno de los fandom más grandes, y así elevar el raiting: “Es imposible ignorar la presencia de BTS, era casi un hecho que el grupo coreano se llevaría a casa el GRAMMY, pues sus competidores no eran grupos, sino colaboraciones”. TE PODRÍA INTERESAR: BTS subastará sus atuendos en apoyo a músicos afectados por Covid-19 BTS demuestra el porque debía ganar La actuación de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook era una de las más esperadas, y como cada una de las presentaciones que realizan, dejaron en claro el por que deberían de coronarse. "ARMY de todo el mundo, no te preocupes, todo está bien, lo hicimos, lo hicimos, te tenemos. Ustedes son nuestro premio, ustedes son nuestro champán, así que vamos a aplaudir"



pic.twitter.com/CwlmuLI7fT — ᴮᴱ ARMY Bogotá ⟭⟬ (@ARMYBogotaCol) March 15, 2021 Con un escenario en tonos cálidos, haciendo énfasis en el estilo retro del video original de la canción, la agrupación interpretó “Dynamite”, impresionando una vez más con sus trajes y vocalización. Y para rematar con broce de oro, nos hipnotizaron con su baile sobre un helipuerto en lo más alto de un rascacielos de Seul. Al final de la noche, BTS mandó un contundente mensaje a sus seguidores, en el que aseguran que esto es solo el comienzo de algo nuevo: “Realmente queremos ver a Army ahora y estoy seguro de que ellos están sintiendo lo mismo, así que volveremos con mejor música, buenas actuaciones e incluso mejor música. Así que trabajaremos duro para esto también el próximo año y volveremos con buena música y actuaciones que pueden esperar”.