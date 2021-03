¡Igual que en Dark! Viajero del tiempo asegura venir del futuro y lo comprueba

El nombre del joven que asegura venir del futuro es Noah y si piensas que se trata del protagonista de la serie Dark te equivocas, este caso fue real y le ha dado la vuelta al mundo.

Tras revelar su identidad, Noah dio a conocer diversos detalles sobre lo que nos depara como humanidad en los próximos años, entre ellos predicciones de los viajes que se harán a Marte y el uso de criptomonedas.

El joven asegura que es del año 2030 / YouTube

También presentó un mapa de cómo serán los Estados Unidos en el año 2030 y despejó cualquier duda sobre la veracidad de su historia al someterse a una prueba con el detector de mentiras.

El viajero del tiempo aseguró que en los próximos 12 años las personas deberán preocuparse por tres aspectos: las guerras, cambio climático y los alienígenas.

Hasta aquí pudieras pensar que el chico esta mintiendo, pero traía bajo la manga un prueba irrefutable de que viene del año 2030, al enseñar unas hojas arrugadas que forman parte de “una biblioteca del futuro”, donde se dan detalles de acontecimientos que están por suscitarse.

"He retrocedido en el tiempo 12 años. No sé la hora, mi reloj ha dejado de funcionar debido a las fluctuaciones del viaje temporal. Tengo 50 años. Según la época a la que me he trasladado debería tener 38, pero en realidad aparento 25: la droga rejuvenecedora que tomé antes de viajar ha surtido el efecto esperado. Ahora me toca alertar a la humanidad del peligro al que se enfrenta: en un futuro moriremos todos".