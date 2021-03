¿Qué tan observador eres? Encuentra el error en la cena familiar

¿Crees que eres una persona muy observadora? ¿Consideras que tienes una buena visión? Te desafiamos a descubrirlo en este nuevo reto visual que pondrá a prueba tu capacidad de análisis y la manera en la que resuelves los problemas.

A simple vista parece una imagen cualquiera de los años 50. Una familia está cenando en casa. Los niños parecen estar comiendo el postre, el papá viendo la tele, la mamá sirviendo el té y una bebé jugando con su osito de peluche. Pero detrás de la ilustración se encuentra un error que parece imperceptible a los ojos y que definitivamente no cualquiera puede identificarlo.

¿Un error en la escena o algo mal en el dibujo? Para resolver este reto que ya se hizo viral tienes que tener los ojos bien abiertos y ver cada detalle para entender que algo no está puesto en su lugar. Eso sí, solo tienes 20 segundos para lograrlo.

Te compartimos la imagen original y descubre si eres de los pocos que pueden dar con el error inmediatamente.

Reto visual: encuentra el error en la foto /

¿Lo conseguiste? Si sientes que te hizo falta tiempo o simplemente no encontraste el error, te compartimos la respuesta. Eso sí, no se la compartas a nadie y mejor ve si tiene una mayor o menor capacidad de análisis que tú.

Respuesta del reto visual

Como puedes ver en la imagen, la mujer está sosteniendo una tetera con un asa muy particular. Pero el error no queda ahí porque bien podría tratarse de una tetera moderna. Más bien, el té que sirve la madre está cayendo directamente a la mesa, es decir, no hay taza para recibirlo y ella sirve a la nada.