"Me gustan mucho más", Demi Lovato reconoce que prefiere salir con chicas

Demi Lovato no ha dejado de impactarnos con todas las revelaciones en los adelantos de su documental “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, y ahora, a través de una entrevista tocó el tema de su sexualidad y de cómo sus recientes experiencias, incluido el fin de su compromiso, le han ayudado a darse cuenta de que es "demasiado queer".

La cantante, protagonista de la portada de marzo de la revista Glamour confesó, durante una entrevista que ha reflexionado sobre su viaje hacia el reconocimiento y la aceptación de su sexualidad, asegurando que se dio cuenta de lo que realmente le gustaba cuando empezó a crecer: "Cuando empecé a envejecer, empecé a darme cuenta de lo homosexual que realmente soy”, sumado la cancelación de su compromiso con Max Ehrich en septiembre.

“Con el paso de los años, me empecé a dar cuenta de lo queer que realmente soy. Este último año estuve comprometida con un hombre y, cuando no funcionó, dije que esta era una gran señal. Pensé que iba a pasar mi vida con alguien. Y ahora que no lo haré, sentí el alivio de poder vivir mi verdad”

Además, Demi aseguró que por el momento no le interesa estar con un hombre, pues ha descubierto que le gusta "mucho más" tener intimidad con mujeres, y aunque asegura que sabe "quién es y lo que es", aún espera el momento adecuado para "salir al mundo como lo que soy”.

"Me enrollé con una chica y fue como, 'Me gusta mucho más esto'. Me sentí mejor. Me sentí bien", continuó. "Algunos de los chicos con los que salía... cuando llegaba el momento de tener relaciones sexuales o íntimas, tenía una especie de reacción visceral. Como: 'No quiero poner mi boca ahí'. Ni siquiera se basaba en la persona con la que estaba. Me di cuenta de que apreciaba más la amistad de esas personas que el romance, y no quería el romance de nadie del sexo opuesto".

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Lovato se pronuncia sobre el tema, pues en enero del año pasado, reflexionó un poco sobre su “salida del clóset” ante sus padres, en dónde se autodenominó como "sexualmente fluida", y reveló que podía verse a sí misma terminando con una mujer:

"En realidad fue emocional, pero realmente hermoso. Después de que todo estaba hecho, yo estaba como temblando y llorando. Me sentí abrumada. Tengo unos padres increíbles. Me apoyaron mucho" confesó.

Cortesía: Glamour Sin duda, Demi Lovato sigue sorprendiendo a todos con sus revelaciones, por lo que no podemos esperar para ver los dos primeros episodios de “Demi Lovato: Dancing with the Devil” el próximo martes 23 de marzo, en dónde planea contar esta y otras verdades.