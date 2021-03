Gatita logra salvar a sus dueños gracias a su increíble olfato

Bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero hemos comprobado que no necesariamente siempre es así, pues está gatita demostró que, gracias al amor que ha recibido, está dispuesta a dar su vida por salvar la de sus dueños, y así fue como logró evitar una terrible tragedia.

La heroica historia ocurrió en Lake Oswego, Oregón, en Estados Unidos, en dónde Sandi Martin, dueña de la pequeña gatita de nombre “Lilly” compartió a un medio local que su mejor amiga peluda logró evitar una tragedia en su hogar, gracias a su increíble olfato.

TE RECOMENDAMOS: Gato llora a cámara de seguridad luego de quedarse solo en casa

Sandi contó que se encontraban dentro de su casa jugando con Lilly, cuando observó un comportamiento extraño en la gatita, quien comenzó a dirigirse hacia la chimenea, dejando de lado sus juguetes y centrando su atención en esa zona de la casa.

Algo que desconcertó a su dueña fue que la mascota no paraba de olfatear, por lo que, ante el extraño comportamiento, Sandi no dudó en comprobar de que se trataba y descubrió que la válvula de la chimenea era la causante de todo: "Me pareció algo extraño. Nunca lo había hecho", dice Sandi.

TE PODRÍA INTERESAR: Captan a gato congelado por bajas temperaturas en Nuevo León Sandi imitó la acción de Lilly, y al olfatear cerca de la válvula, ésta olía ligeramente a gas natural, así que llamó a su esposo Mike para que lo comprobara. El olor era débil, pero la pareja se puso en contacto con la compañía de gas, quienes acudieron al llamado y confirmaron que la chimenea de los Martin tenia una peligrosa fuga de gas, la cual podría haber provocado un incendio o una explosión. Los Martin se encuentran bastante agradecidos por tener a Lilly como miembro de su familia, y por su gran acto, que la convirtió en toda una heroína: "Lilly nos salvó la vida", asegura Sandi. Un dato importante y destacable de Lilly es que, además de ser una heroína, cuenta con 21 dedos, cuando la mayoría de los gatos tienen 18, haciéndola destacar de los demás.