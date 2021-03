¡Cómo de película! La famosa "chancla" desata pelea campal en Acapulco

Lo que parecían unas relajantes vacaciones en la playa, terminó en guerra de todos contra todos, y la culpable resultó ser… ¡una chancla!, lo que ocasionó que el video se hiciera viral en minutos.

La batalla tuvo lugar en las hermosas playas de Acapulco, en donde un hombre, a través de sus historias de Instagram, se encargo de narrar la pelea entre una pareja, que hasta el momento es desconocido el motivo del conflicto, y está se convirtiera en un “todos contra todos”.

En la imágenes, que se viralizaron a los pocos minutos de su publicación se observa a una mujer y un hombre discutiendo, y al ver que, posiblemente, no ganaría la discusión, la mujer decide lanzar, literalmente un chancla al hombre, pero no contó con que su puntería sería pésima, y terminaría aterrizando en otra mujer, quién no dudo en reclamar la acción.

Los ánimos fueron subiendo, al ritmo de Whitney Houston, Gloria Trevi, Survivor y Cepillín fuimos testigos de una pelea digan de película cómica, con puñetazos limpios, empujones, y hasta involucraron a las pobres sillas del lugar. Te compartimos el peculiar suceso:

Les traigo Chismesito 3:30 min que valen la pena. 1/2 pic.twitter.com/O1RUfRlHho — El Triqui (@El_Triqui_) March 17, 2021

Al final, nadie resultó herido, sin duda se quedaron con una cómica anécdota que contar. El vídeo ya se ha compartido más de 88 mil veces, y continúa subiendo la cifra.