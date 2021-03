Come encima de CV de alguien que quería trabajo y la atacan en redes

En sus redes sociales, Pau Palumbo, quien tuvo que borrar su cuenta llamada @pau_palumbo, utilizó como plato el papel del CV supuestamente como una broma. Pero eso hizo que la gente no la perdonara y la llenaran de críticas.

Aunque Palumbo quiso excusarse, las redes no la perdonaron y es que ella intentó explicar que aunque ella hubiera querido contratarlo, en su trabajo no reciben Currículums de nadie.

Pau Palumbo responde a las críticas por usar un CV como plato /

"Vinieron a dejar un CV. Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV. Los supervisores los tiran como en muchos lados y varias personas saben eso. Le dije eso dos veces para que directamente no se gaste en dejarlo, y me lo quiso dejar igual", quiso aclarar y aseguró que recurrió al papel cuando le dieron de comer en su trabajo y el plástico del plato era inservible para comer.

Su primo, el que sufrió la peor de las consecuencias

Las críticas a la joven aunque fueron grandes, quien recibió lo peor fue su primo Gastón quien emprendía un negocio a través de una app y desde que ocurrió lo de su prima, los internautas han querido boicotearlo, aunque él ni siquiera se lleva con su prima.