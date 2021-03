¡Tiene "pruebas"! Angelina Jolie acusa de violencia doméstica a Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt han estado enredados en una serie de batallas judiciales desde que anunciaron su separación en 2016, y es que aunque los temas principales eran los acuerdos de custodia y la manutención de sus hijos, parece que el caso da un giro y ahora la actriz acusa al actor de violencia doméstica.

Se dio a conocer que la protagonista de Maléfica presentó nuevos documentos judiciales que pretenden "probar" que Brad Pitt cometió actos de violencia doméstica contra ella y sus hijos.

La solicitud, presentada el viernes 12 de marzo, indica que tanto Jolie, como sus seis hijos, Maddox de 19 años, Pax de 17 años, Zahara de 16 años, Shiloh de 14 años y los gemelos Knox y Vivien de 12 años, están dispuestos a ofrecer "pruebas y autoridad en apoyo" sobre este asunto en contra de Pitt.

Fuentes cercanas al actor aseguran que las afirmaciones de Angelina sobre la violencia doméstica no es más que un intento de "herir" a su ex marido, pues este nuevo pleito se suma a su reciente enfrentamiento para decidir quién de los dos pasaría las vacaciones con sus hijos el diciembre pasado, lo cual resultó un completo desastre, así como el incidente entre Pitt y su hijo mayor, Maddox mientras estaban en un avión de Estados Unidos a Europa, del que se llegó a la conclusión de que "no hubo contacto físico inapropiado" entre ellos.

