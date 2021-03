¡Makeup y shots de tequila! Así fue el tutorial de maquillaje con Kendall y Kylie Jenner

El vídeo inicia con Kendall a las oficinas de Kylie Cosmetics y su hermana la recibe con una botella de tequila reposado de su marca y así, después de tomarse unos chupitos, las hermanas comienzan el tutorial con un shot.

Aplicando un poco de bronceador, seguido de sombra de ojos morada para Kendall y dorada para Kylie, las hermanas realizaron un viaje por los recuerdos del maquillaje, y al parecer los shots de tequila surtieron efecto, pues las dos se pusieron inesperadamente emotivas. Kendall habló de la inseguridad que sentía en sus días de escuela debido a sus problemas de acné y de cómo le preguntaba a Kylie todos los días si se le notaban las imperfecciones:

"Todos los días me decías: 'No, estás preciosa'. Sabía que estabas mintiendo, pero te apreciaba""Iba a la escuela y me decía: 'Vale, soy la única que lo ve tan mal como está'. Si Kylie no lo ve tan mal, entonces no debe serlo'. Y en realidad eso aumentó mi confianza", se escucha decir a Kendall, provocando que Kylie no pudiera contener más sus emociones y comenzara a llorar.

“Siempre me ponía triste oírte hablar de ello" "Es que cuando tienes tu propia hija, sólo piensas en esto. Sabía que era su mayor inseguridad", dijo Kylie. "Y siempre me hizo sentir muy triste".

TE PODRÍA INTERESAR: Kylie Jenner tiene una doble y es latina Todo comienza a salirse de control, y el objetivo de transformar el maquillaje de día a uno de noche terminó siendo ridículo, al grado de que las hermanas se embriagaron tanto, terminando una botella entera entre las dos, que Kendall hizo un agujero en el telón de fondo rosa y Kylie se unió a ella para destruir el set. Parece que no hay nada más divertido que emborracharse y maquillarse, sino pregúntenle a Kendall y Kylie Jenner. Aquí te compartimos el vídeo: