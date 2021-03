Encuentran en TikTok a mujer idéntica a Shakira

En su cuenta de TikTok, Cristela disfruta de compartir sus mejores poses y presumir su belleza. Poco a poco ha ganado popularidad, sobre todo desde que comenzaron a compararla con Shakira.

Mujer en TikTok es comparada con Shakira /

Con el cabello rubio y una mirada muy parecida a la de la intérprete de "Girl Like Me", Cristela recibe cientos de comentarios que la llaman la Shakira de Nicaragua. Y aunque para muchas parecerse a Shakira sería más que un honor, Cristela lo toma con una actitud muy relajada. "Ya no sé ni qué decir, si negarme o no. Pero gracias, igual es guapa", llegó a declarar en uno de sus videos virales.