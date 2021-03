Policías detienen a traficante y celebran tocando covers de Metallica y Iron Maiden

Bien dicen que la música se ha convertido en un lenguaje universal para los seres humanos, y depende de uno mismo el como usarlo, y así fue para unos policías en Brasil, que implementaron esta estrategia para ganarse la confianza de un narcotraficante, y al ritmo de Metallica y Iron Maiden lograr su detención.

Fue en Baixo Guandu, municipio de Espírito Santo, en Brasil que unos policías acudieron al domicilio de un sospechoso de 21 años, acusado de tráfico de drogas, en dónde lograron su detención, y aseguraron algunos kilos de marihuana, piedra y hasta un arma de fuego. Pero lo más interesante fue que uno de los agentes notó la presencia de su instrumento favorito, una guitarra.

TE RECOMENDAMOS: Influencer japonesa resultó ser un hombre de 50 años, solo usaba filtros



El elemento, identificado como Alander Oliveira Melo, se encontraba charlando con los familiares del detenido, y entre los temas a tocar se descubrió que el policía era fanático del rock, por lo que el hermano del sospechoso le invitó a tocar la guitarra, con la que, no sólo interpretó partes de sus clásicos favoritos como "Enter Sandman” de Metallica y "Fear of the Dark” de Iron Maiden, sino que permitió que el momento quedara registrado por uno de los presentes.

¿Por qué el agente decidió tocar estas canciones?

Aunque pareciera una situación improvisada, Alander confesó que se trata de una nueva táctica policial que tiene el objetivo de generar confianza con la familia que sufrió la detención de uno de sus miembros, y así mismo se tenga la confianza de denunciar los crímenes:

“Este lado intimidante es la vieja policía, la truculencia está detrás de nosotros, tenemos que conseguir la confianza de la comunidad para que nos ayude. Nadie está dando más problemas en las calles, a veces la gente piensa que nosotros en la Fuerza Táctica ya somos a la violencia; pero tenemos todo ese lado de integración en la comunidad que es mucho más fuerte”, aseguró el agente.

TE PODRÍA INTERESAR: Niño se quita la vida tras disculparse por acosar a compañero



A prisão de um suspeito de tráfico de drogas em Baixo Guandu acabou de uma forma inusitada. Sabendo que o irmão do jovem detido é fã de rock e tinha uma guitarra guardada em casa, um dos policiais aceitou tocar para o rapaz 🚨🎸



Saiba mais dessa história: https://t.co/eEfR2bdufl pic.twitter.com/tg7gUNrLLE — A Gazeta ES (@AGazetaES) March 15, 2021

El vídeo se ha convertido en todo un éxito en las redes sociales, sumado a que la táctica ha logrado convertirse en pieza clave para las operaciones de detención.