P!nk anuncia "All I Know So Far" documental sobre su gira mundial

Las giras mundiales están llenas de músicos, técnicos de sonido, cajas con instrumentos y por supuesto artistas pero, ¿qué es en realidad lo que pasa cuando un artistas se encuentra en una? Pues P!nk nos invita a subirnos a su autobús para contar todos los secretos en su nuevo documental "All I Know So Far" sobre su última gira mundial.

Poco habíamos escuchado sobre la tres veces ganadora del Grammy, pues el año pasado decidió tomarse un descanso de la música para pasar mayor tiempo de calidad con su familia, sumado a la cuarentena por el coronavirus, pero decidió sorprender a sus fans y anunció la llegada de “All I Know So Far” a través de su Instagram con una tierna foto de ella junto a su hijo Jameson en el estadio de Wembley, en Londres.

“21 de mayo. TODO LO QUE SÉ HASTA AHORA. Dirigida por el único Michael Gracey. Protagonizada por los niños más guapos, hecha por mí. Yo también estoy ahí. Ven a saltar en el autobús de la gira y ver cómo va realmente. Porque es el p… estadio de Wembley. @amazonprimevideo #comingsoon”, escribió la cantante.

En el documental, a estrenarse el 21 de mayo en Amazon Prime dirigido por el director de “The Greatest Showman”, Michael Gracey, podremos ser testigos de cómo P!nk se prepara para su gira mundial “Beautiful Trauma” en junio de 2019, todo esto mientras intenta equilibrar el ser madre, esposa, jefa y artista.

