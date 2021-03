Madre pinta su casa de colores en apoyo a su hijo gay

El amor de una madre es incondicional, y son capaces de todo con tal de ver la felicidad de sus hijos, y reflejo de esto es el caso de Adriana Menegueli Fonseca, de 44 años, y habitante de Anchieta, Espírito Santo, Brasil, que decidió rendir homenaje a su hijo, que es gay y pintó la fachada de su casa con los colores de la bandera LGTB.

La idea de realizar este cambio surgió en 2019, durante una comida familiar, cuando Bruno Menegueli Fonseca, hijo de Adriana comentó su deseo de dar más colores a la residencia, y soltó la broma de pintar la con los colores de la bandera misma que provocó risas entre los presentes, pero que no pasó desapercibida por su madre.

Bruno, de 22 años, acepto su homosexualidad a los 16 años, y gracias al apoyo y la aceptación de su familia, decidió embarcarse en la carrera de actor, misma por la que tuvo que salir durante algunos meses de sus ciudad, tiempo que Adriana aprovechó para poner manos a la obra y comenzar a pintar toda la casa con los colores de la bandera LGBTQIA+, recibiendo el apoyo de sus familiares para seguir adelante con el plan.

La noticia no tardo en expandirse y llegó hasta Bruno, quien no podía esperar su regreso a casa, mismo que fue efectuando y cuando vio todo de cerca, la emoción fue mucho mayor: "Me siento la persona más querida del mundo, porque este es un acto de gran amor y valor que nunca esperé de mis padres. Es un acto de valentía y amor, el mundo de hoy es tan prejuicioso. Fue una forma de gritar respeto y respetar la diversidad. Eterna gratitud para ellos y para todos los que nos abrazan en esta causa", aseguró.

Centro Turístico y Fuente de Inspiración Pero el emotivo homenaje no solo quedó ahí, pues la casa de volvió un símbolo lleno de amor, logrando convertir el sitio en un punto turístico de la región: "Todos los días viene gente a hacerse fotos y a difundir el amor. La gente siempre hablará de tu vida. Sólo tienes que decidir si estarás contento con él o no. Eso es una elección personal y, cada uno, tiene su propio tiempo. Pero recuerda que tu historia es tu propia creación. Eso es lo que importa", expresó Bruno.

La historia a servido de gran inspiración para otras madre, tal es el caso de la empresaria Jane Rocha Abdo, quien se sintió reflejada en el gesto de Adriana, y en su viaje a Brasil, se aseguro de visitar dicho lugar y no dudó en presumir una fotografía en el sitio. No cabe duda que una madre siempre están dispuestos a defender, proteger y apoyar a los hijos, y este casa en un gran ejemplo de que la comunidad LGBT ha seguido encontrando maneras de continuar con su lucha por la aceptación y equidad.