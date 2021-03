Controversial castigo de una madre al enterarse que su hijo hace bullying

La madre decidió publicar las fotografías en sus redes sociales, mismas que en cuestión de segundos se viralizaron, y en los comentarios, muchas personas aplaudieron el modo en el que ha manejado la situación y la felicitan por la decisión que tomó, mientras que otros se han mostrado en desacuerdo no solo con este castigo, sino con la idea de castigar en general.

"Lo publiqué para llegarle a los padres de todos los niños a quienes mi hijo les haya hecho bullying, para que cada uno de ellos pueda recibir una disculpa personal", asegura la mamá.

La publicación tuvo más comentarios negativos que positivos, por lo que tuvo que eliminarla, no sin antes aclarar que nunca pretendió avergonzar a su hijo, y para aplicar el castigo consultó con la escuela, quienes estuvieron de acuerdo, pues entendían porqué lo estaba haciendo: "Quería que supieran lo que aprendió de la experiencia, y él dijo que aprendió mucho pero que no le gustó la forma en que se sintió, y no quiere que nadie se sienta así por su culpa", aseguró.

Para esta madre, es bastante crucial detener a tiempo el bullying, pues con esto se podría evitar el sufrimiento de muchos niños, que hasta ahora siguen siendo víctimas de esta situación.