Revelan que Danna Paola maquillaba los moretones que le hacía Eleazar Gómez

En todo este embrollo, por supuesto no pudieron faltar los comentarios en torno a la relación que este personaje tenía con la famosa actriz Danna Paola, por lo que casi de inmediato salió una fuente cercana a ella, a decir que sufría de tal violencia física que tenía que maquillarse los moretones para que nadie se diera cuenta de lo que estaba sufriendo.

Al día de hoy no se sabe mucho sobre la relación amorosa que tuvieron los actores, pero muchos estiman que duró entre 4 y 6 años. Cabe señalar que cuando ellos se conocieron durante la grabación de la telenovela Atrévete a soñar, Danna tenía 14 años y Eleazar 23.

Al parecer muchos fueron testigos de la violencia que Eleazar ejercía sobre la actriz, pero surge la duda del porqué hasta el momento nadie había alzado la voz.

Según las declaraciones de la fuente cercana a la actriz, existió un video en donde se puede ver como ambos actores están discutiendo mientras la actriz llora desconsoladamente de impotencia.

Estos detalles los dio a conocer Vanessa Claudio, quien además aseguró en un programa en vivo, que la actriz de Élite tenía que cubrir sus moretones con maquillaje.

El actor ha sido acusado de violencia en varias ocasiones / Instagram

"Me puse en contacto con una persona muy cercana a Danna Paola, específicamente en este tiempo, en estos seis años que ella estuvo con Eleazar Gómez. Me confirmó unas cosas demasiado fuertes. Primero que efectivamente sí, ella padeció todo este maltrato cuando estaba en la gira de ‘Patito Feo’. La empresa donde ella estaba no quería que esto sucediera, entonces amenazaron a Eleazar Gómez porque el papá de Danna quería poner la denuncia", reveló la conductora.

Y además dijo que el equipo de la obra Wicked en diferentes ocasiones tuvo que tapar los hematomas que le dejaba Eleazar. “Cuando ella estuvo haciendo Wicked le prohibieron la entrada al teatro a Eleazar por los escándalos que le hacia'...'También me dijeron que ciertas veces llegaba con marcas que había que maquillarle'...'Sí moretones, yo creo que por eso Danna no quiere revivir todo esto”, finalizó.

Al respecto de todo esto, Danna Paola aún no ha salido a dar declaraciones.

