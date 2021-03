Razones por las que no debes salir con un hombre que habla mal de su ex

Una persona que habla mal de otra siempre tratará de verse como el “bueno” de la historia, ya que no le conviene que lo responsabilicen de lo negativo. En algunas ocasiones puede llegar al grado de inventar versiones que no son reales por el solo hecho de que todos sigan creyendo en él.

Si tuvo el descaro de contarte hasta los más mínimos detalles que vivió con su ex pareja, ¿qué podrías esperar tú?

Siempre se puede reconocer al hombre poco confiable / Pixabay

4. Actúa bajo sus propios intereses

Con frecuencia a este tipo de personas les gusta llevar ventaja, pues al querer que las versiones siempre estén a su favor, no dudes en que podría dañar a alguien inconscientemente solo para conseguir sus propios intereses.

5. No le importa lo que sienta el otro

Cuando una persona habla mal de su ex es porque le perdió el respeto y no le importó todo el amor y sentimientos que alguna vez se demostraron.

Por eso es fácil decir pestes o cosas negativas del otro, porque al pensar que ya no queda nada, todo lo que llegue a decir no le causará remordimiento, mucho menos si su ex novia se llega a enterar de lo que dijo.