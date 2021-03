Critican a Regina Blandón por “ponerse fea” a los 30 y así respondió

Regina Blandón está en boca de todos, pero esta vez no es por las películas en las que ha actuado, sino por defender su postura ante el ataque de un usuario en internet que la llamó “fea” por cumplir 30.

“Estaba muy bonita de joven pero pasó a los 30 y se puso fea. Es lo único destacable de ella”, comentó un hombre en las redes sociales.

Aunque se llegan a comentar cientos de veces las publicaciones de famosos, existen la posibilidad de que te respondan, fue el caso de Regina, quien al leer dicha ofensa contestó al internauta de una manera tan inteligente que muchos lo aplaudieron.

“Wow. Y por este tipo de comentarios las mujeres seguimos tratando de ‘no envejecer’ y de apegarnos sin importar el costo (emocional y/o físico) a una belleza estereotipada, además de luchar por ‘ser destacable’ en lo que nos dedicamos. Gracias por tu opinión”.

Pero la disputa no terminó ahí, ya que otro usuario de las redes sociales remató con lo siguiente: “Si por esos comentarios las mujeres tratan de no envejecer necesitan primero tratarse el autoestima no puede ser posible que un comentario de un desconocido y de totalmente de gusto les afecte, la pensamientos se discuten pero los gustos y más con negatividad solo se ignoran”.

En los últimos meses, la actriz se ha destacado por apoyar la lucha de las mujeres y también se le ha visto apoyar prácticas en favor del medio ambiente. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del ojo público es su indudable postura a favor de la despenalización del aborto.

Regina Blandón desde muy pequeña incursionó en el mundo de la actuación, se dio a conocer por interpretar a Bibi P.Luche en el programa de comedia La Familia P.Luche de Eugenio Derbez.

Además, ha participado en algunos proyectos de cine, teatro y televisión, también ha hecho doblaje para darle voz a distintos personajes. Actualmente, es considerada la “reina del streaming” ya que protagoniza películas tanto en Netflix como en Amazon Prime, las cuales han estado en los primeros lugares de popularidad.

