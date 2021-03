Eleazar Gómez reaparece y se disculpa con Tefi Valenzuela y todas las mujeres que dañó

Eleazar Gómez recibió libertad condicional por tres años siempre y cuando cumpla algunas condiciones, entre ellas, la de una disculpa pública a Stephanie Valenzuela, su ex pareja a quien violentó y por el que fue llevado a prisión preventiva por cinco meses y un juicio en su contra.

Ahora, a pocos días de su liberación, Eleazar Gómez reapareció en sus redes sociales para cumplir parte del trato. El actor emitió un comunicado disculpándose con todas sus víctimas, especialmente con Tefi Valenzuela, su última pareja.

TE RECOMENDAMOS: Revelan que Danna Paola maquillaba los moretones que le hacía Eleazar Gómez

Con el cabello rapado y de fondo el jardín de una casa, Eleazar Gómez inició diciendo que después de cinco meses de proceso y tras haber conseguido su libertad condicional, se encuentra en un momento más tranquilo en su vida y ha logrado recapacitar y arrepentirse de sus actos.

Eleazar Gomez se disculpa públicamente con Tefi Valenzuela /

Eleazar Gómez se disculpó con Tefi Valenzuela a través de un comunicado en Instagram

Posteriormente, inició con una disculpa a las mujeres a las que violentó y principalmente a Tefi Valenzuela, asegurando que jamás fue su intención lastimar a nadie.

"Ahora que me encuentro en libertad y con más tranquilidad en mi vida, quiero comenzar por ofrecer una disculpa pública a las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas de alguna manera por mi comportamiento, quiero dejar muy claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Especialmente a Stephanie Valenzuela le ofrezco una sincera disculpa desde el fondo de mi corazón, por el mal momento que le hice pasar", aseguró Eleazar.

LEE TAMBIÉN: Danna Paola terminó en el hospital por bebida que le dieron en un restaurante

Así mismo, reveló que está por comenzar sus terapias para llegar a ser una mejor persona, esto también con arrepentimiento y dolor, pues estos cinco meses en prisión le ayudaron a crecer, aprender y recapacitar.

El video que en menos de un día cuenta con cientos de miles de reproducciones, se llenó de comentarios tanto de apoyo a Eleazar como quienes lo criticaron por haber conseguido la libertad condicional.

Qué opina Tefi Valenzuela de la libertad condicional de Eleazar Gómez

Por su parte, Tefi Valenzuela compartió hace unos días un video asegurando que ella está tranquila pues nadie pondrá en tela de juicio sus declaraciones y que se acatará a la determinación del juez de dejar libre a Eleazar.

QUIZÁ TE INTERESE: Revelan video de propuesta de matrimonio de Eleazar a Tefy Valenzuela

"No voy a decir lo que me parece justo o no porque desde el día uno yo dije que me iba a acatar a lo que dijera la justicia y si estas son las medidas que ellos consideraron, me va a tocar aceptarlas. Y decirles que estuvo bien denunciar, no me arrepiento un minuto. Sé que hice lo correcto, hoy se sabe que dije la verdad. Y las invito que denuncien para dejar este tipo de precedentes y no vuelva a pasarle a otras mujeres", concuyó.