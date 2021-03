Escuela prohíbe a mamás presentarse con minifaldas al recoger a sus hijos

“Yo decido como me visto” ha sido una frase muy conocida, que aún en esta época tan moderna, continúa causando controversia, y un gran y claro ejemplo de esto fue una escuela primaria en el Reino Unido que realizó una petición muy peculiar a todas las madres de familia, pues pidió que asistan con “ropa adecuada” a recoger a sus pequeños.

Fue a través de un comunicado que los directivos de la escuela primaria Seymur Primary en Crawley, West Sussex, solicitaron a los padres en general, haciendo gran énfasis en las mujeres, que por favor realicen un esfuerzo y se vistan "apropiadamente" para buscar a sus hijos, pues algunas portan minifalda, blusas escotadas o pijamas, que a su consideración, son bastante provocativas.

Además, aseguraron que han solicitado “guías” para aquellas madres que no se presenten vestidas adecuadamente, en las que aclaran que "nada de minifaldas" o faldas que vayan por encima de la rodilla pues " no dejan nada a la imaginación y no dan un buen ejemplo".

Dicha carta, en la que mencionan que “una mujer decente no debe vestirse provocativamente”, fue firmada por las directoras de la escuela, Carol Collins y Emma Eardley, caracterizadas por sus estrictas reglas de vestimenta en los estudiantes y, ahora también en la de sus madres.

TE PODRÍA INTERESAR: Mujer pone horario a sus hijos; después de las 7:30 pm ya no es su mamá Causa de debate La polémica generada por el comunicado fue tanta que llegó a manos de uno de los periódicos más importantes del país, The Sun, quien se encargó de hacer público el caso y realizar un sondeo entre los padres de familia, los cuales presentaron opiniones muy divididas. Algunos aseguran que estas medidas son correctas, pues entre los comentarios destacados se encuentra el siguiente: “No es una pasarela. Me cuesta trabajo creer que alguien piense que es un modo correcto de vestir para llevar a los niños a la escuela". Otros más consideraron la medida algo exagerada, pues la lucha constante de las mujeres por la “libertad” se ve atentada con esta clase de actos. Hasta el momento, la institución ha decidido no dar declaración alguno sobre el hecho.