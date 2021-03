Mujer pone horario a sus hijos; después de las 7:30 pm ya no es su mamá

Constance Hall, madre de siete, le pone horario a sus hijos. A las 7:30 ya no la pueden buscar /

Sin embargo, Constance Hall promueve una maternidad saludable que incluya tiempo para una misma, sobre todo si ser madre es tu trabajo de tiempo completo.

Las declaraciones de Constance así como su estilo de vida, la han convertido en una reconocida blogger e influencer en Australia. Tan solo en Instagram cuenta con casi medio millón de seguidores.

Madre de siete tiene horarios, después de las 7:30 ya no es su mamá /

Sus hijos: Billie, Arlo, Rumi, Snow, Raja, Zekye y Sunny, han tenido que aprender a hacer algunos de sus deberes, sin la necesidad de que su madre esté detrás de ellos pues saben que no pueden molestarla durante las noches.

"No soy tu mamá, no estoy aquí. No soy tu esclava, solo soy una estatua de una mujer que hace una hora te limpió el trasero y ahora está bebiendo vino, charlando por teléfono", declaró Constance al explicar la dinámica que lleva con sus hijos.

Cómo es la vida de Constance Hall, la mamá que deja de serlo a las 7:30 pm