Eliminan capítulos de Bob Esponja por ser inapropiados, conoce cuáles son

Bob Esponja se ha unido a la lista de los programas de televisión cancelados por presentar contenidos inapropiados para las jóvenes audiencias y por presentar comportamientos que fomentan comportamientos que deben ser eliminados en la sociedad.

TE RECOMENDAMOS: Causa controversia nuevo aspecto de Lola Bunny: dejará de ser sexualizada

La serie animada de Bob Esponja, presentada por primera vez en 1999, eliminó dos de sus episodios tanto para la televisión tradicional como para la plataforma de streaming que lleva Nickelodeon. Paramount+ decidió censurar dos capítulos por los delicados temas que estos manejan.

"Don Cangrejo maduro (Mid-Life Crustacean)" y "Don Cangrejo en cuarentena (Kwarantined Krab)", son los dos capítulos que Paramount+ ya no transmitirá en su plataforma y que también están prohibidos en televisión nacional e internacional. Así, Bob Esponja entra en polémica en redes sociales, al igual que algunos personajes de la cultura pop animada como Pepe Le Pew y Speedy González de los Looney Tunes y más recientemente en España, "Dragon Ball".

TE RECOMENDAMOS: Que siempre no: Piden descancelar a Pepe Le Pew para que salga en Space Jam

De qué tratan los episodios de Bob Esponja que fueron eliminados

Paramount+ eliminó los episodios, uno por considerarlo inapropiado para esta época y porque no representa los valores de la marca; el otro, porque podría herir susceptibilidades al poder ser comparada con la situación sanitaria del mundo por el Covid-19.

De qué trata "Don Cangrejo maduro" (Mid-Life Crustacean), capítulo eliminado de Bob Esponja

El capítulo estrenado en 2003 muestra a Don Cangrejo en la crisis de la mediana edad, tratando de volver a ser joven y pidiendo ayuda a Bob Esponja y Patricio para conseguirlo. Los tres salen a las calles del Fondo de Bikini para hacer travesuras y una de ellas es la de entrar a la habitación de una mujer y robarle su ropa interior.

Don Cangrejo suena emocionado y él junto a Bob Esponja y Patricio, entran a una casa. Al encontrar el cajón de la ropa interior, la mamá de Don Cangrejo aparece, no sabían que habían entrado a su casa.

Si este capítulo no te suena o no lo recuerdas muy bien, seguramente es porque desde 2018 decidieron cancelarlo pues no compartía los valores de la empresa.

De qué trata "Don Cangrejo en cuarentena" (Kwarantined Krab), episodio cancelado de Bob Esponja

Este capítulo en realidad no tiene nada ofensivo pero por su similitud con lo que vivimos en el mundo por la pandemia de Covid-19, prefirieron eliminarlo. El episodio se estrenó en 2019 pero fue el año pasado que lo sacaron del aire pues cuenta la historia de una gripe que azota el Fondo de Bikini y obliga a todos sus personajes a hacer cuarentena en el Crustáceo Cascarudo. La convivencia y el encierro provoca que todos enloquezcan y se peleen.