NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1: Una colección de clásicos llega a Switch

Tal vez el único factor en contra que tiene esta colección es que 6 de sus juegos, ya fueron lanzados de forma individual en la eShop de Nintendo. Eso podría restarle interés a los compradores iniciales, ya que sólo obtendrían 4 juegos que no han sido relanzados anteriormente. Pero si es tu primera vez con estos títulos, el paquete realmente justifica su precio de entrada.

Grandes juegos… Y otros no tanto

La selección de títulos es realmente sólida. Los puertos de los juegos de pelea insignia de SNK son entretenidos. Es una maravilla técnica que series tan complejas hayan podido ser adaptadas a una máquina no tan poderosa. SNK vs Capcom y Samurai Shodown 2 son las propuestas más completas; con animaciones fieles a los originales y un interesante estilo de arte. Las 2 entregas de Metal Slug no son tan afortunadas, ya que sus contrapartes de Neo Geo eran un verdadero espectáculo. Big Tournament Golf es entretenido y Dark Arms tarda un poco en ponerse interesante. En general, un buen grupo de títulos para todos los gustos.