Echo Show 10: un curioso experimento que no necesariamente es exitoso

En el apartado de audio, cuenta con una potencia notable. Sus bocinas alcanzan un volumen considerable, tanto que en ningún momento necesitamos llegar al máximo (ya que funciona a la perfección hasta en una cocina ruidosa). Sin embargo, al realizar pruebas a volumen máximo, la calidad del audio disminuye y se distorsiona.

Su pantalla es de un tamaño apropiado para consumir series y películas. Los colores son muy vivos y ofrece un contraste adecuado para su rango de precio. El cristal de la pantalla no deslumbra o refleja mucha luz de los focos, por lo que la hace legible incluso a la distancia. La cámara frontal es de 13MP y ofrece una calidad decente para videollamadas.

Mírame a los ojos

Veamos a continuación su controversial seguimiento de usuarios. Cuando la cámara está descubierta y llamas a Alexa, la Echo Show 10 comenzará a girar hasta buscar tu rostro. No sólo utiliza su visión, si no que sus micrófonos multidireccionales también detectan de dónde provienen las órdenes. El seguimiento es lento y poco exacto. El estar cerca de ventanas que permiten entrar mucha luz de sol puede confundir al equipo en la búsqueda de tu cara. Pero incluso cuando no hay fuentes de luz que interfieran, muchas veces no es capaz de hallarte a la primera; lo que hace que gire constantemente confundida. Otro factor molesto es que constantemente te pregunta si ha girado correctamente. Entendemos que es para mejorar la experiencia, pero lo hace tan seguido que es de mal gusto. No es necesario contestar la pregunta cada vez, pero invade tu pantalla constantemente.

Puedes utilizar la función de Drop In para llamar directo al equipo o utilizarla como cámara de seguridad cuando estás fuera de casa. El problema es que muchas personas no están conectadas a través de dispositivos Echo o el app de Alexa, por lo que tendrás que invertir tiempo en educar a tus familiares o amigos con quienes quieras llamarte. Tampoco logramos activar las llamadas de Zoom, que sí se encuentran disponibles en EEUU; y que añadirían gran valor al equipo si estuvieses disponibles aquí.

Por último, un equipo que constantemente tiene una cámara prendida y te sigue hace que muchos usuarios teman por su privacidad. Es un hecho que la compañía no recaba tu información o te graba sin tu consentimiento, pero no puede evitar el poner a más de uno un poco paranoico de tener un pequeño Big Brother en casa.