Mujeres gastan mucho más dinero cuando tienen hambre: estudio

Dicen que lo peor que puedes hacer cuando vas al supermercado es ir cuando no has comido. Bueno, en el caso de la mujer, cualquier gasto que vaya a hacer es peor si no hay nada en su estómago. Ya sea por ir de compras, por ir al súper o hasta ponerle gasolina al auto, la mujer va a gastar más si no ha comido.

Una reciente investigación realizada por el Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard, asegura que existe una hormona relacionada con el hambre y los gastos de dinero impulsivos, declarando que quienes tienen hambre, suelen gastar mucho más dinero.

Se trata de la grelina, la hormona que regula el apetito y da señales al cerebro de la necesidad de comer. Sin embargo, la reciente investigación apuntó que también podría ser la responsable de dar señales al cerebro de hacer cosas impulsivas.

El estudio se realizó inicialmente con roedores los cuales se analizó su comportamiento compulsivo al momento de elevar sus niveles de grelina. Una vez descubierta la hipótesis de que sí podría afectar directamente a la compulsividad, se realizó el estudio a más de 80 mujeres.