Madre pide ayuda a la policía porque su hijo no quería hacer la tarea

No hay situación más complicada que un niño que no quiera hacer su tarea, pues los llantos, discusiones y malas contestaciones puede convertir esta situación en un auténtico infierno, por ello los padres han optado por tomar medidas drásticas, como está madre que no tuvo más remedio que llamar a la policía.

Fue en el pueblo de Santa Sylvina, ubicado en la provincia de Chacho, Argentina que Tamara, madre del pequeño Braian decidió acudir a la Jefatura Policial de Chaco para pedir ayuda, pues el niño se encontraba renuente a realizar sus deberes.

