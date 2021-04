Lo creían muerto; niño secuestrado hace 44 años podría ser un jeque árabe

Según la reconstrucción de los hechos, Vittorio traslado a Mauro en una moto hasta un pueblo cercano llamado Castelforte, a una casa, en dónde fue visto por vecinos del lugar, junto con dos hombres más.

Los padres de Mauro, Bianca Colaianni y Natale Romano, nunca imaginaron que esa tarde de juegos sería la última vez que vería a su hijo, pues tan solo unos días después, recibieron una llamada de Antonio Scala, el presunto secuestrador quien pedía dinero por el regreso del pequeño,pero una vez que fue detenido confesó no saber nada, dejando estancada la investigación, sin pistas del pequeño Mauro ni del barbero.

Tiempo después, las autoridades decidieron declarar muerto al pequeño tras el hallazgo de los restos de un menor, mismo que según informaron, pertenecían a Mauro, pero fue en el año 2015, cuando la familia sufrió un robo a su casa, en dónde llamó la atención que, a parte de robar joyas y dinero, se llevaron el último expediente del caso de Mauro.

¿Cómo llegó a ser jeque?

Pero ahí no terminó la cosa, pues 5 años más tarde del atraco, desde la cárcel, un ex miembro de la mafia llamado Ángelo Salvatore Vacca, escribió una carta, confesando que sabía dónde se encontraba su hijo, resaltando que había leído y escuchado todo lo que sus padre habían hecho por encontrarlo, por lo que pensó que tienen el derecho a saber:

“Lo que me duele de todo esto es que mucha gente en el pueblo lo sabe, pero no dicen nada, porque en el pasado lo he escuchado varias veces y todos apuntaban a la misma persona. Se lo debo a mi conciencia y se lo debo a Dios, puedo y estoy dispuesto a dar mi contribución”, escribió Ángelo.

TE PODRÍA INTERESAR: Niño desaparecido a los 6 años se reencuentra con su madre 27 años después

Según informó el ex miembro de la mafia, fue gracias a su cuñado que logró saber que el pequeño fue secuestrado, llevado a vivir a los Emiratos Árabes, criado allá y hoy es uno de los jeques más millonarios del mundo, siendo el hijo adoptivo de uno de los tres hombres más imponentes del país. De inmediato, y después de 44 años el caso fue reabierto, y tras investigaciones, las pruebas más fuertes coinciden con las cicatrices que tenía el niño, en su mano derecha una quemadura por agua hirviendo y otra marca en la ceja por un corte, las cuales, después de revisar diversas fotografías, coinciden con las del supuesto jeque, por lo que la versión de Vacca sería verídica. Hasta el momento, la familia no puede revelar el nombre del jeque árabe con el que ya tuvieron contacto, y será su abogado quien viaje a los Emiratos Árabes a pedirle en persona un examen de ADN, mismo que hasta ahora se ha rehusado a hacer.