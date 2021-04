Danny Stewart tenía 34 años cuando, rumbo a casa de su novio Pete, su vida cambió por completo y tuvo que tomar la decisión más importante, la de adoptar un bebé que encontró en una estación del metro.

Era un día cualquiera, Danny iba camino a casa de su novio Pete. Aunque prácticamente se la vivía en casa de su novio en Nueva York, aquella noche pasó a su departamento por unas cosas y se quedó de ver con Pete horas más tarde. Pero algo muy importante se le atravesó en el camino: un bebé.

Saliendo del metro, todavía en la estación, Danny vio que en el piso, pegado a la pared, había un bulto cubierto con un suéter color negro. Lo primero que pensó fue que un niño tal vez había dejado ahí un muñeco. "Me percaté de que en el suelo había algo pegado a la pared que pensé que era un muñeco", detalló en una entrevista.

No le prestó importancia y siguió su paso pero al subir las escaleras para salir de la estación, algo le dijo que diera la vuelta. Fue ahí donde notó que del suéter se descubrían unas piernitas de un bebé. Fue a revisar y lo confirmó, era un bebé abandonado, no mayor a un día de nacido, con el cordón umbilical casi intacto.

Salió corriendo a buscar un teléfono público para llamar al 911 (era el año 2000, no estaban de moda los celulares). Avisó que había encontrado un bebé y regresó a ver si este seguía ahí. Resguardó al bebé mientras llegaba la policía, pedía ayuda pero nadie le hacía caso. Una mujer se acercó pero no hablaba inglés así que prefirió irse, no entendía lo que ocurría.

La desesperación era demasiada, salió de nuevo a hablar por teléfono, esta vez a su novio Pete para contarle. Cuando este llegó, la policía ya estaba recogiendo al recién nacido.

Fueron a rendir su declaración y al salir, Pete le dijo a Danny que ese bebé estaría conectado a él de alguna manera el resto de su vida. Lo que no esperaban era que fuera en forma de convertirse en su hijo.

Adoptaron al bebé que encontraron en el metro

Días después, la jueza encargada del caso le propuso a Danny adoptar al bebé y él de inmediato dijo que sí. Al principio su pareja no estuvo de acuerdo pero cuando fueron a verlo al hogar de acogida que le asignaron, que Pete también tuvo una conexión con el bebé y decidieron que se convertirían en una familia.

Las cosas no han sido fáciles, en sus planes no estaba tener un hijo. Sin embargo, han pasado 20 años desde que adoptaron a Kevin y no pueden ser una familia más feliz.

El joven actualmente estudia matemáticas e informática en la universidad y está muy orgulloso de sus papás adoptivos que lo han apoyado desde el día uno.