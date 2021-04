Trigoxina: ¿Existe realmente la medicina de “Run” y para qué sirve?

Todos hablan de ella. La nueva película en Netflix "Run" se ha convertido en una sensación viral en las últimas semanas y para muchos, un thriller de terror peor que cualquier pesadilla de un adolescente.

Sarah Paulson hace una excelente actuación interpretando al personaje de Diane Sherman, la madre de una joven discapacitada que oculta grandes secretos y que detrás del gran amor que le tiene a su hija, esconde un oscuro secreto.

TE RECOMENDAMOS: "Corre": La escalofriante verdad detrás de la película

Si tú ya viste la película (¡spoiler alert! Si no la has visto, mejor no continúes leyendo este artículo), seguro algunas dudas han surgido en tu mente. ¿Está basada en hechos reales? Es una de ellas pero seguro la que todos tenemos es ¿existe realmente la trigoxina?

Esa pastilla verde que Diane le daba todos los días a su hija Chloe y que supuestamente funcionaba para tratar una de sus tantas enfermedades como arritmia, asma, hemocromatosis, diabetes y parálisis. Esa pastilla verde que en realidad tenía que ser color roja y que no funcionaba para lo que su madre le decía.

Trigoxina, el sospechoso medicamento de la película "Corre"

Si recuerdas la película, Chloe empieza a sospechar de un nuevo medicamento que lleva su mamá a casa al notar que la caja de pastillas llevaban su nombre. Intenta buscar en internet durante la noche pero su mamá corta la señal. En su segundo intento, al llamar a un número al azar, le pide de favor al desconocido del otro lado del teléfono, que busque el nombre del medicamento trigoxina y para qué funciona. Ahí descubre que la pastilla verde que ella tiene en sus manos, para nada es la roja que aparece en las imágenes de Google.