Aracely Arámbula confirma que no aparecerá en serie de Luis Miguel

En el comunicado, Arámbula expresó que nunca tuvo la intención de autorizar el uso y la explotación de su imagen como parte de la narrativa biográfica, real o ficticia en la serie intitulada “Luis Miguel”.

Así mismo, aseguró que ha sido muy difícil mantener su imagen, y que como cualquier persona, se trata de una situación en la que toda persona puede oponerse, especialmente cuando se transgrede la esfera personal y privada: “Celebro que en esta ocasión se me haya respetado cordialmente al haber alzado la voz; el reconocimiento al derecho de la imagen de las personas en su esfera íntima es una garantía que siempre debemos hacer valer. Los invito a hacer valer sus derechos, defenderlos y dejar de pensar que hay cosas que no se pueden lograr por más grande que parezca el reto”.

Con respecto a esto, el abogado de la actriz, Guillermo Pous compartió en su Instagram una imagen borrosa de la ex pareja, acompañada del mensaje: “El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios”, acción que muchos internautas aplaudieron, pues es completamente respetable que Aracely no quiera hablar sobre ello.

Para finalizar, Aracely compartió que contará su versión de la historia, de una manera más prudente y discreta, a través de un libro de memorias, en dónde estará plasmada toda su transición profesional, hasta el momento de convertirse en madre, catalogando esto como “la realidad contada desde la misma fuente”, y no por terceras personas, ajenas a la situación.