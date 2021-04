Regina Blandón "enseña la lonja" y responde a las críticas hacia su cuerpo

Regina Blandón se defendió de las personas que critican su cuerpo en redes sociales y a través de un mensaje en Instagram y un par de fotografías en ropa interior, compartió cómo ha vivido toda su carrera juzgando cómo luce.

Regina Blandón se une a las famosas que a través de sus testimonios, buscan que sus seguidores se sientan seguros de sí mismos y dejen de buscar seguir los estereotipos de belleza que nos ha impuesto la sociedad. Esto, luego de que descubrió que muchas veces ella se ha criticado a sí misma y tras los comentarios que ha recibido en redes sociales.

"El otro día me comentaron en una foto: "enseñándonos la lonja" y no he parado de pensar en lo dlv que estamos", comenzó escribiendo la protagonista de "Guerra de Likes" en la publicación la cual advirtió que para nada se trataba de que sintieran lástima por ella sino para ayudar a quienes como ella, se han sentido intimidados por su propio cuerpo.

Y es que Regina Blandón confesó que las fotografías que publicó en esta ocasión, las tomó un día que se sentía muy hermosa pero al día siguiente las odió por completo y criticó cada parte de ellas.

"Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la chingada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: “es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla...", aseguró.

Blandón también reveló que cuando hace un casting a veces se preocupa más por cómo va a lucir, cómo ocultar sus lonjas, que por pensar en lo mucho que ama su trabajo.

"Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: "qué me voy a poner para que no se me vea alguna "lonja"", en vez de pensar en lo que más me pinches gusta hacer que es actuar", concluyó.

La fotografía cuenta con más de medio millón de likes y aunque Blandón no esperaba que la motivaran y era lo que menos quería, miles de seguidores, entre ellos sus amigos famosos, aplaudieron esta reflexión.