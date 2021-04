Amanda Miguel le dijo adiós a su larga cabellera

Irreconocible, es así como los fans de Amanda Miguel describirían a la cantante tras publicar un par de fotografías con su nuevo look en el que deja atrás su larga y despeinada cabellera, por un corte tipo pixie y dejándose crecer las canas.

A través de su cuenta de Instagram, Amanda Miguel compartió un par de fotografías donde aparece con un look más fresco, dejando ver su belleza y lista para empezar una nueva parte de su carrera.

Amanda Miguel se despide de su larga cabellera /

"Quiero contarles algunas cosas lindas de mi vida que deseo de corazón compartirles", comienza el mensaje que escribió Amanda Miguel donde agradece a Dios por su salud y por el amor que le ha brindado su familia, seguidores y amigos en estos tiempos.

Amanda Miguel y su cambio de look tras años de tener una larga cabellera

Amanda Miguel aclaró que su nuevo look era por puro gusto. "Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente", dejando ver que aunque los rumores de un posible cáncer la han perseguido por años, el caso de su nuevo look no tiene nada que ver.