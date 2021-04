Este hombre no ha de saber qué fue peor, contagiarse de Covid-19 o ser descubierto en la mentira por la misma razón. Una mujer descubrió la infidelidad de su esposo gracias a que estuvo a punto de ser intubado. La historia se hizo viral.

QUIZÁ TE INTERESE: La historia detrás de la serenata viral que cachó a novia con el amante

Todo ocurrió en Campo Grande, en Brasil. Una mujer, preocupada por el estado de salud de su esposo, fue a visitarlo mientras estaba internado y se enteró que le era infiel con una de las amigas de la familia.

La mujer de 48 años recibió una llamada de su esposo, bombero, en horas de trabajo. Le dijo que no se sentía muy bien y sospechaba que había sido contagiado de Covid-19. No llegaría a casa, iría al médico de inmediato.

Pero lo que provocó las dudas fue que el hombre no le quiso decir a su esposa en dónde sería hospitalizado y aunque ella insistía, él decía que no se sentía mal, que no era necesario ir a visitarlo.

TE RECOMENDAMOS: Aprovechando que su esposo dormía, neni lo usa como maniquí para su tienda en línea

Por supuesto, la mujer no se quedó con los brazos cruzados e investigó en dónde lo estaban atendiendo. Al llegar, tuvo la peor de las noticias, su esposo iba a ser intubado pues no estaba respondiendo a los tratamientos. Y cuando las cosas ya no podían ir peor, la mujer pidió poder ver a su esposo pero ahí le informaron que el hombre se encontraba bajo los cuidados de su amante.

La mujer esperó a poder verlo y reclamarle pero la cosa se puso peor cuando vio quién era la tercera en discordia. Nada más y nada menos que una amiga de la familia, una de sus mejores amigas.

El esposo, en lugar de intentar darle una explicación o disculparse, le dijo a la mujer que quería separarse, que no debía estar y que de ahora en adelante ya tendría quién lo cuidaría: la otra mujer.

LEE TAMBIÉN: Por qué las mujeres exitosas tienen tan mala suerte en el amor

Inmediatamente la esposa fue al ministerio Público a denunciar a la amante por robo. Y es que sí, el despecho es fuerte. Pero en este caso, no se trataba de una venganza, en realidad hace varias semanas que cosas de su casa se perdían y la mujer al fin descubrió quién se robaba sus pertenencias.

"A partir de hoy (la amante) se encarga de mis cosas. Puedes irte, cuídate", le dijo el esposo con quien llevaba 20 años de matrimonio y con quien compartía una hija de diez años de edad.