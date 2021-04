Eiza González revela que sus imperfecciones la empoderan

Eiza González nos dio una cátedra de amor propio y aceptación, asegurando que acepta sus imperfecciones y que justamente sus lonjitas, celulitis y más, la empoderan y la hacen sentirse más hermosa que nunca.

Recientemente Eiza González hizo declaraciones a la revista SHAPE donde explicó cómo resignificó el amor a sí misma y a sus 30 años se ama más que nunca, sobre todo si se trata de su aspecto físico.

TE RECOMENDAMOS: Gordofobia: el odio hacia las tallas grandes que no está nada bien

Eiza González confesó que por mucho tiempo vivió preocupada por cómo lucía su cuerpo, sobre todo cuando los paparazzis exhibían sus imperfecciones y las redes sociales se atrevían a opinar de ella.

Eiza González empodera sus imperfecciones y aprende a amar su cuerpo

"Hace cuatro años, me fui de viaje con mi novio de entonces y me fotografiaron paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos, y estaba tan avergonzada. Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos", confesó.

Y es que en aquel entonces, Eiza confesó que el que compartieran fotos suyas sin su consentimiento, se sentía como una violación física: "Qué vergüenza que vivamos en una sociedad que crea que puede usar el cuerpo de una mujer para el entretenimiento de notas amarillistas y satisfacer sus inseguridades", expresó en sus redes sociales sobre el tema.

LEE TAMBIÉN: Fatshionista: la mexicana que promueve el body positive e impulsa la moda plus size

Sin embargo, con una mayor madurez, Eiza se enfrenta a las críticas de su cuerpo, de una manera distinta. Lo que antes la intimidaba, ahora le da fuerza y empoderamiento.

"Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente me gusta. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis veintes [...] Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura. Esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla. Quiero dar a mi cuerpo este mensaje: que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable", concluyó.

Eiza González se ha enfrentado a las críticas de su cuerpo

Desde su juventud, Eiza González ha sido criticada por su aspecto. Sin embargo, los comentarios negativos aumentaron cuando comenzó a tener relevancia en Hollywood. La actriz ha sido captada por paparazzis en distintas ocasiones, mostrando un cuerpo normal y natural, a diferencia de los altos estándares de belleza que la industria exige.

Sin embargo, el body positivity es cada vez más fuerte y celebridades de todas las industrias han fomentado aceptar el cuerpo tal como vez, demostrando que no por ser famosas, significa que su cuerpo sea perfecto e inalcanzable.