Abuelita pide que vean sus videos de Youtube para poder vivir de eso

El único deseo de esta abuelita para su cumpleaños número 88, era el de tener más reproducciones en su canal de Youtube. Lo que no esperaba era que se convertiría en una sensación viral que le conseguiría medio millón de seguidores.

Su nombre es Ninfa y tiene 87 años. En 2019 comenzó a subir videos a su canal de Youtube donde compartía sus recetas de cocina guerrerense. Sin embargo, a la falta de un celular o cámara para grabar y una computadora para editar, dejó el canal y fue hasta el año pasado que pudo retomarlo.

TE RECOMENDAMOS: Doña Angelita de "De mi rancho a tu cocina" conoció el mar

Todo iba bien para Doña Ninfa pero aunque llegó a conseguir cuatro mil seguidores, poco a poco sus reproducciones fueron bajando. Por eso, a casi un año de haber sido más constante con su canal, ella solo tenía un deseo, el poder tener más reproducciones y poder monetizar sus videos.

Doña Ninfa subió un video explicando que necesitaba más horas de reproducción de sus videos para que Youtube la considerara como partner y así pudiera monetizar su contenido. Esto le ayudaría a conseguir dinero pues su avanzada edad ya no le permite trabajar.

LEE TAMBIÉN: Abuelito se hace influencer tras perder su trabajo

"Yo solo les pido que me apoyen reproduciendo mis videos y compartiéndolos con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ver y preparar mis comidas. Para que juntos, antes del 13 de abril, pueda alcanzar las cuatro mil horas de reproducción y así poder cumplir mis sueños y algún día poder monetizar y quizá vivir de eso los días que me faltan. Como ustedes saben, yo soy una persona mayor y pobre que ya no puedo trabajar. Pero sí puedo compartirles mis recetas sencillitas que sé", decía en el video que se convirtió en tendencia en Youtube y que ya tiene más de un millón de reproducciones.

Pero ese video donde le pidió a sus cuatro mil seguidores que la apoyaran se convirtió en una sensación viral y en tan solo tres días ya tenía más de medio millón de seguidores y decenas de miles de reproducciones en sus videos.

QUIZÁ TE INTERESE: "Lo amo pero no soy guardería": abuelita le cobra a su hija por cuidar a su nieto

"De todas formas (hacer videos) es para mí como un trabajo porque me pongo a hacer la comidita y me gusta hacer feliz a las personas en lo que puedo hacer", concluyó y agradeció por el apoyo que le han dado.