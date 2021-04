Anuncio extremadamente honesto busca adopción para perro diabólico

No todos los perros son el mejor amigo del hombre. Un ejemplo claro es Prancer, un perro chihuahua de dos años de edad que la familia que adoptó ya no soporta por ser diabólico y odiar a todos.

Tyfanee Fortuna, una mujer en Estados Unidos, busca deshacerse de Prancer pues aunque ya lleva varios meses viviendo con ella y su familia, parece que el perro los odia y eso jamás cambiará.

"Lo he intentado, he intentado por los últimos meses publicar este perro en adopción intentando que suene agradable. El problema es que simplemente no lo es", así es como inicia la extremadamente honesta publicación de Facebook donde Tyfanee, busca encontrarle una familia a este perro que no quiere a absolutamente a nadie.