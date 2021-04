¡Qué no te engañen! Así puedes detectar una oferta falsa de trabajo en el extranjero

Muchas veces el anhelo de tener una mejor calidad de vida nos orilla a buscar oportunidades fuera de nuestro país, y en ese proceso, uno se puede enfrentar a situaciones positivas en donde todo sale como se planea, pero hay ocasiones en donde la falta de información o el no saber exactamente cómo hacer las cosas, puede llevarnos a ser influenciados por las personas equivocadas.

Lo anterior hace referencia a las miles de personas que han intentado buscar una oportunidad laboral en otro país, y que por desgracia terminan siendo engañados por una red de trata laboral.

Quienes han pasado por esta experiencia han relatado que la mayor parte de los engaños se dan en internet, a través de páginas no oficiales e incluso en las redes sociales.

Hay muchas oportunidades solo hay que saber en dónde buscarlas / Pixabay

Si abriste esta nota es porque seguramente ya has buscado una oportunidad de trabajo en otro país y para que no te pase como a otras personas, aquí te compartimos algunas sugerencias que debes tomar en cuenta para que no te engañen o en el peor de los casos tu integridad no se ponga en riesgo.

Respecto a lo anterior, debemos comentarte que las autoridades mexicanas ya han identificado las falsas propuestas laborales, y han dado a conocer que la mayoría de ellas son publicadas desde el Estado de México y Puebla.

Aprende a detectar una oferta falsa en el extranjero

Si estás en la búsqueda de una oportunidad laboral, tómate el tiempo de ver todas tus opciones, de hacer llamadas e incluso consultar a algún experto que te pueda guiar en el proceso.

Si investigas no tiene porque suceder algo malo / Pixabay Pon atención a lo que te dice tu intuición y no te quedes con dudas, resuelve todas las que puedas con las herramientas que tengas a tu disposición. 1. Si la oferta que acabas de ver es "demasiado buena para ser verdad" pon mucha atención y revisa sobre todo a la empresa, el país en donde se encuentra y las condiciones bajo las que estarías trabajando. 2. Te deben pedir más de dos requisitos en el anuncio de la vacante, si solo debes cumplir con cierta edad y otra cosa sencilla, duda, pues es probable que sea falso, ya que una empresa legal tiene bien definido el perfil que necesita. 3. Asegúrate de que la oferta no tenga errores ortográficos, pues muchas veces la forma en que se describe un empleo nos da muchas señales de si es falso o no. Toma en cuenta que una empresa seria siempre tratará de ser lo más formal posible, jamás permitiría un error ortográfico.

Persigue lo que quieras pero se cuidadoso / Pixabay 4. Duda y duda mucho si la oferta solo está publicada en las redes sociales y no tiene página web, teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Con frecuencia las vacantes falsas llegan a través de Facebook o correo electrónico. 5. Si te solicitan datos personales, como número social o cuenta bancaria, mucho cuidado, puede que se trate de alguna extorsión o robo. 6. Investiga a las empresas que estén ofreciendo el empleo, checa si tiene página web, redes sociales, teléfonos fijos y trata de leer los comentarios que hay en torno a ella. Sabemos que hay muchas oportunidades para trabajar en el extranjero, sobre todo para las personas que viven en México o América Latina, es cuestión de que busques e investigues con calma y cuando sientas que algo no está bien enciende tus alarmas.