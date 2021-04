Chico se realiza 9 cirugías faciales para encontrar trabajo

Los estándares de belleza cada vez son más elevados, y aunque hemos escuchado hablar de casos en los que logran romperse, parece que este chico no tuvo la misma suerte, al tener que someterse a cirugías plásticas para lograr conseguir un trabajo.

Se trata de Do Quyen, un joven vietnamita de 26 años, quien tras enfrentarse a las negativas de algunos de los jefes de selección de personal, quienes lo consideraban muy "feo" para ocupar un puesto de trabajo, y que incluso se rieron de el por su aspecto físico, impulsándolo a tomar una drástica decisión y someterse a ¡9 cirugías plásticas!.

Fue a través de su cuenta de TikTok que decidió compartir su historia a través de un clip en el que logró documentar cada uno de sus cambios, mismo que lo convirtieron en una persona totalmente diferente, generando gran atención por parte de los internautas, quienes quedaron en shock al descubrir el antes y el después del chico.

"La primera vez que llegué a casa después de una cirugía plástica, mis padres no me reconocieron. Era algo que esperaba tanto que no pude contener las lágrimas", aseguró Do Quyen.