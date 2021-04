“Sonríe, estás Prieto”: Slogan de cafetería causa polémica en Tulum

Quién hubiera imaginado que una cafetería, ubicada en uno de los sitios más paradisíacos de México pudiera ocasionar tanto alboroto debido a su nombre y slogan, el cual mucho consideran bastante ofensivo.

Se trata de la cafetería “Prieto”, ubicada en Tulum, y que se ha vuelto bastante famosa, y no necesariamente por sus productos, sino por el nombre con el que han decidido llamarla, el cual, según algunos usuarios de redes, es un termino despectivo para personas de piel morena, por lo que consideran inaceptable que utilicen las burlas para comerciar.

Pero la molestia no solo quedó en el nombre despectivo, sino en su particular slogan que ha causado polémica: “Sonríe, estás en Tulum México Prieto”, el cual se encuentra impreso en los vasos y demás productos de la tienda.

La indignación ha sido tanta, que incluso algunos han llegado a meterse con los dueños del lugar, asegurando que el ser “blancos” pueden sacar provecho de la situación con comentarios como: “Whitexicans be like: No es ofensivo porque yo estoy prieto ¿que no ves mi bronceado?” o “¿Blancos usando la palabra “prieto” para su publicidad? Wow ¿por qué no me sorprende” incluso insisten “Me pregunto si las personas que van a este lugar entenderán el por qué hay un conflicto aquí”, declarando en la cuenta de Instagram del negocio.

Por supuesto que tenían que ser unos blancos 😒 pic.twitter.com/B6JSTE2Ijw — La xtabae (@CUMWAVE) April 16, 2021

Y aunque hay personas que defienden a la cafetería, argumentando que el termino “Prieto”, puede referirse a un apellido, algún color de bebida que sirven, e incluso otros más citando a la RAE en donde se especifica que su termino se debe a un color muy oscuro y que casi no se distingue del negro, haciendo énfasis en algo ajustado, ceñido, duro o denso. Por lo que argumentan que

Contrario a lo que podríamos imaginar, las reacciones de indignación solo han causado una buena publicidad para el negocio, pues cada vez son más las personas que han acudido al lugar a "comprobar" si es verdad lo que se menciona.