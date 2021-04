Uno de los temas más sonados del estreno de la segunda temporada de "Luis Miguel: La Serie", sin duda fue el origen de la canción "Hasta que me olvides" y su relación con el caso de Marcela Basteri. Sin embargo, a pesar de lo conmovedora que puede sonar la historia, el tema original no tiene nada que ver con lo que nos contó la serie.

¡Spoiler Alert! Si no has visto los dos primeros capítulos de la serie de Luis Miguel, de Netflix te recomendamos mejor leer este artículo y así no te contamos nada comprometedor y al mismo tiempo te pones al tanto.

En el segundo capítulo de Luis Miguel: La Serie, podemos ver dos épocas distintas de la serie (1992 y 2005). En una, Luis Miguel está en una pausa profesional luego de la muerte de Luis Rey y su desesperación por saber del paradero de su madre Marcela Basteri.

Historia de "Hasta que me olvides" en Luis Miguel: La Serie

Era 1992 cuando después de una ardua investigación de los agentes del Mossard para saber en dónde se encontraba la madre de Luis Miguel, descubrieron que Marcela pudo haber muerto y sus retos estarían enterrados en el jardín de la casa de Las Matas, donde Luis Miguel creció junto a su hermano Alex.

En un intento de confirmarlo, Luis Miguel hace hasta lo imposible para poder comprar la casa. Es ahí donde viene la historia de "Hasta que me olvides" pues mientras Luis Miguel no encuentre los restos de su madre, decide que no volverá a cantar. Un año después, aparece esta canción.

Según la serie, Patricio Robles, quien funge como uno de los managers y más allegados a Luismi, es quien descubre la canción en un almacén de enlatados que Luis Miguel rechazó cuando quería encontrar a su madre.

"Hasta que me olvides" formó parte del álbum Aries / Patricio insiste en que esta canción, escrita por Juan Luis Guerra, tiene todo para convertirse en un gran éxito y tras la insistencia, terminan grabándola. Pero de esta historia, solo una parte es real, la de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra escribió "Hasta que me olvides" en una servilleta / John Parra / Getty Images El verdadero origen de la canción "Hasta que me olvides" En enero de 2021, Jorge "El burro" Van Rankin, compartió la historia real de la canción, durante su programa "Miembros Al Aire" y cómo Juan Luis Guerra, autor del tema, la hizo en una servilleta en la casa de Jaime Camil en Acapulco. "Estaba Juan Luis Guerra que llegó a comer ahí. Y empezó, se sentó y dijo 'Mickey ven'. Y en la escalera de la casa, la escribió en la servilleta, una canción que tenía en la mente... era la de "Hasta que me olvides". ¡La escribió en la escalera de Jaime Camil! Luis Miguel quedó así de no ma...", reveló Van Rankin.