Luis Miguel entra a TikTok, su primer video se hace viral

Es así como en pocas horas, Luis Miguel consiguió más de ochenta mil seguidores y más de medio millón de reproducciones en su primer video en TikTok, con un fragmento de su interpretación del tema "Hasta que me olvides".

Luis Miguel mostró solo parte del coro de esta canción que en los últimos días ha aumentado sus reproducciones en las plataformas digitales de música.

Luis Miguel subió su primer video de TikTok cantando "Hasta que me olvides" /

"Hasta que me olvides

Voy a amarte tanto, tanto

Como fuego entre tus brazos

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides

Y me rompa en mil pedazos

Continuar mi gran teatro

Hasta que me olvides"

Luis Miguel sube video de "Hasta que me olvides"

Como recordaremos, las canciones de la carrera de Luis Miguel se han convertido en el soundtrack perfecto de cada capítulo de la serie. Así, "Hasta que me olvides" fue la primer canción viral de esta nueva temporada, la cual relacionaron con la desaparición de Marcela Basteri y su actual paradero.

