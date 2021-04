Memes cirugía Zac Efron /

Zac Efron no deja de ser tendencia por su aspecto

No es la primera vez que vemos a Zac Efron siendo criticado por su aspecto. Desde hace algunos años, cuando comenzó a entrenar fuertemente en el gimnasio, su rostro comenzó a cambiar por completo. Más tarde, sorprendió en el documental "Down To Earth" que su rostro angelical e inocente había desaparecido. Ahora, parece que su barbilla sufre las consecuencias de un cambio radical pues a comparación con su aspecto del inicio de su carrera, luce totalmente diferente.

El cambio actual lo puedes ver a partir del minuto 1:49.