Mujer prohíbe a sus suegros abrazar y besar a su hija sin su consentimiento

Una mujer, madre de una pequeña de dos años, está en una constante batalla contra sus suegros luego de prohibirles poder abrazar y besar a su nieta si no tiene su permiso primero.

En TikTok se hizo viral la historia de Brittany Baxter quien, a través de distintos videos en la plataforma, cuenta el particular método de enseñanza a su hija sobre el consentimiento y el contacto físico. Así mismo, cómo este ha generado fuertes discusiones con sus suegros, abuelos de la pequeña.

Brittany Baxter tiene una hija de dos años y desde que nació, ella es quien ha decidido quién, cuándo y cómo pueden manifestarle cariño a su hija. Ahora que la niña comienza a tener su propia conciencia, es ella quien tiene que decidir quién quiere que la abrace y bese. Si ella decide que no, aunque sean sus abuelos, tienen que respetarla.

QUIZÁ TE INTERESE: "Lo amo pero no soy guardería": abuelita le cobra a su hija por cuidar a su nieto

"¿Podríamos por favor normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar y abrazar adultos? Mi hija tiene casi dos años y le he enseñado el tema del consentimiento casi desde el día en que nación. Encuentro de muy poca ayuda cuando un adulto en su vida pregunta por qué no puede besarla y abrazarla incluso cuando les he explicado múltiples veces las razones", aseguró.

Brittany Baxter asegura que aunque algunas veces los adultos se sienten ofendidos porque la niña diga que no, deben respetar su decisión.

"El cuerpo de mi hija no existe para hacer sentir a otra persona más cómoda o más amada. Los sentimientos de nadie van a ser más importantes que el derecho de mi hija sobre su propio cuerpo", continuó y reveló que le enseña así para que la niña aprenda a decir que no y conozca lo que es pedir que la respeten.

LEE TAMBIÉN: Abuelita confiesa a su nieta que le gustan las mujeres

Sus declaraciones se hicieron virales e inmediatamente recibió cientos de críticas así como cientos de preguntas de personas interesadas en el tema. En uno de los videos, le preguntan cómo hablarlo con los abuelos y Brittany aseguró que aunque sea difícil, lo que se debe hacer es confrontar a los abuelos y pedirles que se unan en vez de pelearse.

Brittany Baxter ha recibido cientos de comentarios en contra y la acusan de ser una mala madre pero ella responde cuestionando si sus hijos sabrían identificar cuando un adulto quiere hacerles daño o quiere abusar de su cuerpo que para ella, empieza con que los niños identifiquen qué es el contacto físico, el consentimiento y la decisión que tienen ellos sobre su cuerpo.