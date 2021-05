Falta de creatividad; Estos son algunos de los plagios que hizo Pxndx

Cuando hablamos de plagio, comúnmente nos referimos a la copia de letras o melodías que ciertos grupos “copian” de otros y se atribuyen el trabajo, y quienes se vieron envueltos en gran polémica por este tema fue la banda mexicana de rock Pxndx, quienes tradujeron algunas canciones de otro grupos y se atrevieron a decir que eran sus propias letras.

Gracias a estos descubrimientos por parte de los seguidores, y no tan seguidores de la banda, la creatividad de sus integrantes, José Madero, Ricardo Treviño, Arturo Arredondo y Jorge Vázquez se catalogó como inexistente, y aseguraron que su grupo fue solo una copia barata de la escena pop punk de inicio de siglo. Aquí te contamos el porque.

Green Day, Fall Out Boy, My Chemical Romance son algunos de los grupos que “inspiraron” las letras de la banda mexicana, y gracias a esa “inspiración” fueron fuertemente atacados por plagio. El primer caso de “plagio” fue en su canción “Miércoles” de su álbum “Arroz con Leche”, canción en la que podemos apreciar aprecia los mismo acordes y melodías que la canción “Dry Ice” de Green Day.

Pero esa no fue la única canción de la agrupación estadounidense que “coincidió” con las de Pxndx, pues fue “At the library” la canción que dio vida a “Sweater Geek” y fue ahí cuando se corrió el fuerte rumor sobre que Green Day había demandado a Pxndx por el supuesto plagio de esos sencillos.

Y a la lista de grupos plagiados se unió My Chemical Romance, quienes se convirtieron en el “plagio más descarado de la historia” cuando se descubrió que la letra de “It’s not a fashion statement, it’s a deathwish” era exactamente la misma que “Miedo a las alturas”.

A la lista de plagios se suma “Nobody Puts Baby in the Corner” de Fall Out Boy la cual contiene la misma lírica que aparece en la canción “Descanso= ódiame” de Pxndx. Y títulos como “Hola” el sencillo principal, a pesar de estar compuesta un poco diferente, es una copia alterada de “Fat Lip” de Sum 41 y “Makes No Difference”.

También encontramos “It’s Just Me” de la banda Allister que tiene la misma progresión de acordes que “En el Vaticano”, y muchos temas más de bandas como Matchbook Romance, Mest, The Ataris, Senses fail, Girls Repellent y Nightmare of You.

Pxndx y la respuesta al “supuesto” plagio

“No es lo mismo. No robé las frases, me inspiré en ellas”, comentó durante una entrevista José Madero, dejando en duda las respuestas negativas de la agrupación sobre las acusaciones, y aunque le mostraban las evidencias de ser copias, el continúo, un tanto nervioso argumentando que jamás copió, y que no es igual, pues si traduces las canciones no salen las mismas palabras.

Por su parte, el baterista de la banda, Kross, comentó en 2006: “Pero no robamos, es coincidencia, no sé … Es que adrede no se hizo, no se hizo con ninguna mala intención, igual y no sé, el subconsciente te traiciona”.