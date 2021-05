Elliot Page habla de su transición "vital" y de la importancia del apoyo a los jóvenes trans.

Hace tan sólo unos meses, Elliot Page nos sorprendió a todos al confesar que se identificaba como una persona “trans” y pidió al mundo entero que dejaran de llamarlo Ellen, y ahora se sincero en un entrevista sobre un gran pasó en su transformación, que lo ha hecho sentirse “en libertad”.

Fue durante una entrevista con la famosa periodista Oprah Winfrey en su programa "The Oprah Conversation" que Page, de una manera bastante emotiva y sincera reveló lo feliz que se sentía tras haberse sometido a una mastectomía transgénero, además de lo difícil que ha sido salir del armario y del alivio que ha sentido desde entonces.

Elliot aseguró que el someterse a esta cirugía de senos le da una “nueva energía”, al ser una experiencia tan liberadora, como una "dicotomía interesante": "En cierto nivel se siente como la cosa más milagrosa y sorprendente y también es una especie de experiencia de oh, ahí estoy".

Page confesó, al borde de las lagrimas a Winfrey que decidió ser abierto sobre el hecho de que se sometió a una cirugía para mostrar lo importante que ha sido para él la atención sanitaria de afirmación de género: “Quiero que la gente sepa que no sólo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y que es el caso de mucha gente”, dijo el actor.