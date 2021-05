“Mr. Brightside” y la infidelidad que lanzó a The Killers a la fama

“Estaba durmiendo y me desperté sabiendo que algo andaba mal. Creo que tengo este tipo de instintos. Así que fui al Crown and Anchor y encontré a mi novia con otro tipo”, comentó el vocalista.

Flowers tenia el claro objetivo de superar el dolor y olvidar por completo a su ex, por lo que comenzó a escribir el tema, de la mano de Dave Keuning en 2001, antes de que The Killers terminara de formarse: “Me pusieron los cuernos y fui capaz de convertirlos en una obra maestra”, bromeó

La letra relata los celos y la paranoia que sintió al darse cuenta de la traición del que, en ese momento, sería el amor de su vida. El título de "Mr. Brightside" llegó al considerarse un optimista y trata de ver el "lado bueno" de las cosas, por lo que la veracidad de la historia, cree, es la razón por la que alcanzó tal éxito.

"Todas las emociones en la canción son reales. Cuando escribí la letra, mis heridas aún estaban frescas. ‘Mr. Brightside’, en realidad soy yo; creo que ésa es la razón por la cual la canción ha perdurado: porque es real”, dijo en 2012.

Pero no solo fue la música y letra lo que nos atrapo, sino también los dos videos que la acompañan, una versión europea que es en blanco y negro, y la estadounidense tiene una escenografía y vestuario de los años 20.

TE PODRÍA INTERESAR: Conciertos para ver en casa durante esta Fase 2 de contingencia



“Mr. Brightside” ha sido escuchada en todas partes, desde casinos hasta tiendas de comestibles, y por que no hasta el cine, cuando vimos a Cameron Díaz desahogarse luego de una ruptura amorosa en “The Holiday?“. Además, fue convertido en un himno antifascista durante las protestas en Estados Unidos tras el asesinato de Floyd. Y que tal en estos tiempos difíciles con la frase de la canción: “Now I’m coming out of my cage and I’m doing just fine (Ahora estoy saliendo de mi jaula y lo llevo bien)”, una metáfora a lo que estamos experimentando estos días.

TAMBIÉN PUEDES LEER: José Luis, el fan que se volvió el héroe del concierto de The Killers



Además, el mismo Brandon Flowers realizó una publicación en redes sociales cantando mientras se lava las manos, con la intención de fomentar la higiene durante la crisis de Covid-19. “Mr. Brightside” cuenta con millones de reproducciones en YouTube, por lo que The Killers no podrían sentirse más felices por lo que han conseguido: “Mr. Brightside están muy lejos de odiarla. Uno siempre escucha esa historia de Radiohead con Creep, y cómo la terminaron odiando, pero no me veo sintiendo eso por esta canción”.